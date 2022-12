Adventskonzert der Musikschule Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„A Christmas Festival“ bot die Musikschule Lindau bei Ihrem erstmalig veranstalteten Adventskonzert in der Kirche St. Ludwig. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst stimmte Pfarrer Darius Niklewicz alle Zuhörer mit adventlichen Gedanken auf das Konzert ein. Das Hornquartett (Lt. Andrea LaPrebende Croce) eröffnete stimmungsvoll mit dem Choral „Tochter Zion“, gefolgt von ruhigeren Klängen des Blockflötenquartetts (Lt. Michael Klein) über besinnliche Melodien des Gitarrenspielkreis (Lt. Berthold Reusch) bis hin zu ausdrucksstarken Duetten und Solostücken der Gesangsklasse (Lt. Vanessa Warmbrunn-Looß und Regina Kuhn), die von kleinen Streicherbesetzungen begleitet wurden. Über zwei mexikanische Volksweisen, die zu dritt am Marimbaphon erklangen (Lt. Hermann März) ging es kurzweilig weiter zum großen Finale mit dem Gemeinschaftsorchester des VHG und der Musikschule unter der Leitung von Vinka Hauser, die mit „A Christmas Festival“ das Konzert festlich beendeten. Schulleiterin Regina Kuhn moderierte durch das stimmungsvolle und abwechslungsreiche Programm. „Wenn das Adventskonzert bei Ihnen gut ankommt, dann etablieren wir das in den nächsten Jahren“, so die Schulleiterin.