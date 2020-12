Adventsgottesdienst in moderner Form

Die Kirchengemeinde St.-Stephan-Christuskirche lädt am Sonntag, 13. Dezember, um 10.30 Uhr zum Adventsgottesdienst in die Christuskirche in Aeschach ein. Dieser wird musikalisch von der Band der Kirchengemeinde mit klassischen Adventsliedern und neueren Lobpreisliedern gestaltet. Leider müssen sich die Mitfeiernden darauf beschränken, die Musik und die Botschaft der Texte auf sich wirken zu lassen, denn das Mitsingen ist derzeit nicht zulässig, teilt die Gemeinde mit. Die Predigt will auf die Bedeutung der Geburt Jesu vorbereiten. Die Kirchenbänke sind so gekennzeichnet, dass ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Die Gemeinde erinnert daran, eine Gesichtsmaske mitzubringen, die auch während des Gottesdienstes getragen werden muss. Parallel feiert auch die Kinderkirche ihren Gottesdienst. Auch die älteren Kinder treffen sich zu „KidsGo“. Treffpunkt ist vor den Haupteingang der Kirche, um dann in die benachbarte Kindertagesstätte hinüberzugehen.