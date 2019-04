ADFC geht im neuen Fahrradklimatest auch auf Lindau ein – Radler üben aber noch viel Kritik

Geht es nach dem Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC, dann hat sich in Lindau die Situation für Radler in jüngster Zeit doch ein klein wenig verbessert. Als „gut“ bewerten sie demnach, dass die Stadt das Radfahren mittlerweile fördert, etliche neue Abstellplätze geschaffen hat und das Stadtzentrum per Rad gut erreichbar ist. Allerdings gibt es in der Umfrage auch harsche Kritik: Da geht es um zugeparkte Radwege, um gefährliche Situationen an Baustellen und vor allem die Möglichkeit, ein Rad in Bus oder Zug mitnehmen zu können: Die sei so mies, dass es dafür die Schulnote 5 gibt.

Es mag die Verantwortlichen trösten, dass die Radler ihre Situation in der Stadt jetzt mit der Note 3,8 bewerten und damit um 0,3 Prozentpunkte besser als noch vor zwei Jahren. 136 Fahrradnutzer haben Lindau in der Umfrage des ADFC bewertet. Und sie finden es gut, dass sie per Rad relativ zügig durch die Stadt kommen (2,9), dass Alt und Jung in Lindau radeln können (2,7) und das Stadtzentrum per Rad erreichbar ist (2,5). Die Abstellmöglichkeiten für Räder bewertet rund die Hälfte gut bis befriedigend, so dass Lindau in dieser Hinsicht mit 3,3 um 0,6 Prozentpunkte besser abschneidet als vergleichbare Städte. Auch für die Beschilderung für Radler gibt es verhaltenes Lob.

Deutlich kritischer wird der Ton in der Umfrage, wenn es um den Zustand und Breite der Radwege geht, um Konflikte mit Fußgängern und Autofahrern und Gefahren für Radler an Baustellen: Letzteres wird in der Umfrage nur mit 4,6 bewertet. Was Zweiradfreunde in der Stadt vermissen, sind öffentliche Fahrräder, die sie kurzfristig ausleihen könnten. Und sie wünschen sich an Ampel-geregelten Kreuzungen mehr radlergerechte Schaltungen.

Richtig schlecht schneidet Lindau in der ADFC-Umfrage ab, was den Transport von Rädern in Bus und Bahn angeht. Das kann jeder nachvollziehen, der nach dem Kauf einer teuren Fahrradkarte versucht hat, sein gutes Stück in eine alte Regionalbahn oder einen Alex-Zug hineinzuwuchten.