ADC in Lindau feiert 25-jähriges Jubiläum

Continental feiert das 25-jährige Jubiläum ihrer Konzerntochter ADC Automotive Distance Control Systems. Anlässlich dessen finden an vier Tagen im Juni und Juli große Mitarbeiterfeste an den ADC-Standorten statt. Das Programm besteht aus einer bunten Mischung aus Musik, Food Trucks, Highland Games und Technologien zum Anfassen. Den Auftakt machte die Zentrale in Lindau am 20. Juni, weitere Feierlichkeiten in Riemerling, Ulm und Memmingen folgen in den kommenden Wochen. Auch Frank Petznick, Leiter des Geschäftsfelds Autonomous Mobility bei Continental, und Valentin Maier, Standortleiter in Lindau und Personalleiter der ADC, gehören an allen vier Veranstaltungstagen zu den Gästen. Valentin Maier betont: „Uns ist es wichtig, die Kolleginnen und Kollegen nach zwei Jahren Corona-Pause einfach auch wieder zusammenbringen und unser Jubiläum ist dafür ein willkommener Anlass.“

Gefeiert wird das Jubiläum deshalb auch erst in diesem Jahr, mit einer Corona-bedingten Verzögerung von einem Jahr. Denn gegründet wurde die ADC schon 1996 als Joint Venture der Temic GmbH aus Nürnberg und der Leica AG aus dem schweizerischen Heerbrugg. Bereits 1998 erkannte Continental das Potenzial und investierte in die technischen Vordenker aus Lindau – mit durchschlagenden Erfolgen beim assistierten Fahren und jetzt bei der Entwicklung hin zum autonomen Fahren.

Bei den Mitarbeiterveranstaltungen stehen auch einige Live-Demonstrationen zur Verfügung, um den Nutzen der hochkomplexen Systeme, die tagtäglich von Kolleginnen und Kollegen aus mittlerweile 50 Nationen entwickelt werden, greifbar zu machen. Frank Petznick, Leiter des Geschäftsfelds Autonomous Mobility bei Continental, sagt: “Angefangen haben wir hier in Lindau mit einem Radarsystem, so groß wie zwei Schuhkartons und sehr kleinen Stückzahlen. Heute sind unsere Radarsensoren nur minimal größer als eine Streichholzschachtel und wir haben davon weltweit bereits deutlich mehr als 100 Millionen Stück ausgeliefert.“ Die ADC beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter und leistet an den Standorten Lindau am Bodensee, Riemerling bei München, Ulm und Memmingen einen entscheidenden Beitrag zur „Vision Zero“, der Vision vom unfallfreien Fahren.