ADAC bietet wieder kostenlose Autotests

Mit kostenlosen Fahrzeugtests will der ADAC zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Mai, macht der mobile Prüfdienst des ADAC Südbayern in Lindau, Parkplatz P1, Blauwiese Station und bietet allen Autofahrern die Möglichkeit, die Brems- und Stoßdämpferfunktion ihres Fahrzeugs kostenlos untersuchen zu lassen. Die Prüfzeiten dauern am Donnerstag von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Der ADAC Prüfdienst kontrolliert die Funktionsfähigkeit der Bremsen. Dabei decken die Prüfer häufig Mängel wie verschmierte Beläge, hängende Bremskolben oder angerostete Bremsschreiben auf. Der ADAC-Stoßdämpfer-Prüfstand gibt Autofahrern Auskunft über den Zustand der so genannten Schwingungsdämpfer. Defekte Stoßdämpfer oder Federbeine sind weit häufiger Ursache für einen Unfall als angenommen. Auf unebener, welliger Fahrbahn verlieren die Reifen dann kurzzeitig den Bodenkontakt. Die Folge: Der Wagen bricht beim Bremsen oder Kurvenfahren aus und wird instabil. Die Stoßdämpfer müssen beim Check nicht ausgebaut werden. Foto: ADAC