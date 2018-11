Ada Pfleghard ist jetzt Rekordhalterin

Mit dem 50. Sportabzeichen gehört die 77-jährige Ada Pfleghard zu den wenigen Frauen in Bayern, welche diese „magische“ Zahl erreicht haben. Und sie ist gar die erste im Landkreis Lindau, der diese Auszeichnung zuteil wird.

Ada Pfleghard trat bereits 1958 in den TV Reutin ein, zuerst als Turnerin, darüber kam sie später zur Leichtathletik und legte 1963 ihre erste Sportabzeichen Prüfung ab. Verletzungsbedingt und durch die Geburten ihrer vier Kinder setzte sie zwischendurch einige Jahre aus. Alle Abzeichen wurden von ihr in „Gold“ erworben. Ada Pfleghard, früher selbst verantwortliche Sportabzeichenprüferin des TV Reutin, wurde von der Sportabzeichenprüferin Ingrid Tauscher in einem festlichen Rahmen geehrt. Als Sportabzeichenobmann des Kreises verlieh Tobias Schädler eine Ehrengabe des DOSB an Ada Pfleghard. Auch der Sportkreisvorsitzende Werner Fehr überbrachte seine Glückwünsche. Er sprach von einem einzigartigen Erlebnis sowohl im Kreis als aber auch im ganzen Freistaat.

Das deutsche Sportabzeichen wurde im Jahr 1912 eingeführt. Zu Beginn jedoch nur für Männer. Frauen haben erst seit 1921 die Möglichkeit es zu absolvieren. Das Sportabzeichen kann nur einmalig im Jahr abgelegt werden. 1958 wurde das Deutsche Sportabzeichen vom damaligen Bundespräsidenten, Theodor Heuss, zum „Staatlich anerkannten und geschützten Ehrenzeichen“ ernannt und darf seitdem an staatlichen Uniformen getragen werden.

Auch nach der großen Reform im Jahr 2013, hat das DSA an Attraktivität keineswegs verloren. Der sportliche Vielseitigkeitstest, bei dem es um Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination geht, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. In diesem Jahr werden über 60 Abzeichen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene im TV Reutin verliehen. Je nach erbrachter Leistung wird das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold verliehen. Übrigens ist es nie zu spät es auch selbst zu probieren. Interssenten können sich an ihren lokalen Sportverein wenden.