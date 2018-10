Achtung tanzen: Die Haiducken kommen

Lindau - Musik verbindet Mario Hamann und David Heuß seit früher Jugend. Jetzt ist Mario ein „Haiducke“ und David sozusagen fester Gastspieler der außergewöhnlichen Klezmer- und Balkanband. Am Freitag bringen sie Tanzbares ins Zeughaus.

Zuvor treffen wir die beiden am Lindauer Hafen. Mario hat seine Gitarre und David seine Posaune mitgebracht. Sie spielen ein bisschen fürs Foto. Gut hört sich das an. Macht Lust auf mehr. Freunde des Lindauer Song-Contests kennen Mario und David aus der Spaß-Combo „Black Schnitzelhaus“, die in unterschiedlichen Formationen die Kultveranstaltung bereichert hat. „Damals haben wir Spaß daran gefunden, Leute zum Tanzen zu bringen“, sagt Mario. Und genau das tun sie mit den Freiburger Haiducken, mit denen er vor ein paar Jahren schon an der Hafenpromenade Straßenmusik gemacht hat. Seither sei viel geschehen. Die Band sei musikalisch enorm gereift. „Unsere Musik ist tanzbar und rhythmisch. Die Zuhörer können gar nicht anders, als sich zu bewegen.“ Ihr Publikum sei bunt gemischt. Von Jung bis Alt. „Es macht uns so viel Freude, wenn wir alle zusammen auf der Tanzfläche vereinen.“

Wir machen unsere Haiducken-Sachen

„Wir spielen Klezmer- und Balkanmusik, aber nicht traditionell sondern akustisch zugänglich für westeuropäische Ohren. Wir machen unsere Haiducken-Sache daraus und schreiben viele eigene Stücke – so wie uns die Musik selber gefällt“, sagt Mario, und erzählt, dass ihn an der Musik vor allem das Miteinander interessiere, „das gemeinsam Musizieren motiviert mich sehr.“ Rockmusik sei seine erste große Liebe gewesen. Das Gitarrenspielen lernte er in der Lindauer Musikschule bei Berthold Reusch, und entwickelte sich durch das Spielen mit anderen weiter.

Das Schreiben brachte er sich autodidaktisch selbst bei. Schon als Schüler am Valentin-Heider-Gymnasium arrangierte er musikalische Projekte für verschiedene Instrumente. Wie Schuberts Erlkönig, den er für Posaune, Horn, Querflöte, Bass und Gesang „so ein bisschen Peter und der Wolf-mäßig“ umgeschrieben hat. Dabei hat er David kennen gelernt, denn ihn und seine Posaune gewann er für die Vaterrolle. „Das war sehr lustig“ erinnern sie sich an ihre erste musikalische Zusammenarbeit. Auch in der Lindauer Big-Band, die David später mit der VHG-Musiklehrerin Lydia Wintermayr gemeinsam initiiert hat, standen sie zusammen auf der Bühne. David, der heute in Tübingen „Soziale Arbeit“ studiert, spielte unter anderem in der Jugendkapelle Lindau, im MV Lindau-Reutin, und besuchte 13 Jahre lang die Posaunenklasse von Thomas Spies an der Musikschule Lindau.

Wir verlassen unsere Komfortzone

Mario war 2015 Miturheber des ersten Generationenkonzertes in Lindau, das zweite wird aktuell vorbereitet – aber das ist eine andere Geschichte. Fest steht, beide haben intensive Kontakte in die lokale Musikszene, sind musikalisch stark mit Lindau verbunden und verwurzelt, und wollen eigentlich nichts anderes als Musik zu machen.

David ist vor einem guten Jahr zur Band gekommen, als der Posaunist kurz vor einem Konzert ausgefallen, und er auf Marios Bitte spontan ausgeholfen hat. „Flexibel sein lohnt sich“, sagt David. Seither ist er öfter eingesprungen und zählt jetzt zur fixen Tourneebesetzung. Apropos Tournee: es ist für die „Haiducken“ die erste richtige Tournee, mit sechs Auftritten in acht Tagen. „Das ist eine völlig neue Welt für uns. Wir verlassen unsere Komfortzone Breisgau/Freiburg, wo wir eine große Fangemeinde haben und rund 25 Konzerte im Jahr spielen. Das ist sehr spannend“, sagt Mario.

Der Auftritt in Lindau sei natürlich herausragend. „Es ist unser großer Wunsch, Lindau etwas wirklich Großartiges zu bieten“, erklären sie einmütig. Immerhin liegen in Lindau ihre musikalischen Wurzeln, haben sie ihre Liebe zur Musik entdeckt und leben dürfen. „Wir kommen hierher zurück, wo musikalisch Vieles begonnen hat“, sagt Mario und erzählt, dass er mit seinem Vater als Kind und Jugendlicher oft als Zuhörer im Zeughaus war. Jetzt auf dieser Bühne zu spielen, auf der er andere Musiker bewundert hat, bedeute ihm sehr viel.

Haiducken waren zur Zeit des osmanischen Reiches Freiheitskämpfer, die sich in Südosteuropa gegen die türkische Besatzung wehrten. Osmanische Robin-Hoods oder Meuchelmörder? Das ist geschichtlich nicht gesichert. Sicher aber ist: Die Freiburger Haiducken kommen nicht rabiat daher. Ohne die kulturellen Wurzeln zu haben, spielen sie mit Herz und Leidenschaft Klezmer- und Balkanmusik, lieben die Atmosphäre die entsteht, und besonders die Gespräche mit dem Publikum nach dem Konzert. Gerade weil ihre Zuhörer so unterschiedlich seien. Sie präsentieren Musik, deren Rhythmus in die Ohren geht und in die Beine fährt.

„Jeder von uns bringt gänzlich unterschiedliche Einflüsse mit“, sagt Mario. Und jeder von ihnen hat Musik nicht nur von Kindesbeinen an gelernt, sondern auch später auf unterschiedliche Weise studiert. Mario beispielsweise hat in Freiburg Lehramt Musik für Realschule studiert. Heute ist er an der Uni Freiburg angestellt und in vielen musikalischen Projekten aktiv.

Das Zeughaus empfängt das Publikum zu diesem Konzert unbestuhlt. Denn der Titel ihres Albums und das Motto ihrer Tour heißt „Die nahkt iz do tsum danzn“ (Die Nacht ist da zum Tanzen), und diese Ansage ist Programm. Im Vorprogramm spielt übrigens Saitenstreich, eine befreundete Band der Haiducken Irish-Folk-und Mittelalter-Rock.