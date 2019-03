Achtung Fake – LKA Bayern warnt vor falschen E-Mails mit gefährlichem Anhang

In den vergangenen Tagen und insbesondere am Freitag wurden in Bayern eine Vielzahl von Fake-E-Mails verschickt, die eine Vorladung durch die Bayerische Polizei vortäuschen, teilt das Landeskriminalamt (LKA) Bayern mit.

Laut den E-Mails sei der Empfänger einer Straftat verdächtig und solle sich nun auf einer dort genannten Polizeidienststelle zu einer Vernehmung einfinden. Sowohl die Anschrift der Dienststelle, als auch ein Termin werden explizit in dem Anschreiben genannt.

Auch sonst ist die Fake-Vorladung einer echten Vorladung der Bayerischen Polizei inhaltlich nachempfunden. Beispielsweise wird um die Mitführung eines Ausweisdokuments gebeten und es wird ein Alternativtermin angeboten. Außerdem wird der Empfänger darauf hingewiesen, er könne weitere Unterlagen zu „der Ermittlungssache“ dem Anhang der Nachricht entnehmen.

Trojaner im Anhang

Tatsächlich handelt es sich bei dem Anhang jedoch nicht um eine Akte, sondern um einen Trojaner, der sich durch das Öffnen der Datei auf dem Computer des E-Mail-Empfängers installiert. Welchem Zweck die Schadsoftware dient, ist derzeit noch nicht bekannt und muss durch Experten des Bayerischen LKA erst in einer Testumgebung analysiert werden.

Die gefälschten Vorladungen sind auch an der Formulierung „Dies ist eine Vorladung der deutschen nationalen Polizeiabteilung“ oder am Fehlen von Umlauten im Text zu erkennen. Wer eine solche E-Mail erhält, sollte auf keinen Fall den Dateianhang öffnen. Das LKA empfiehlt, die E-Mail im Original aufzubewahren und bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle Anzeige zu erstatten.

Im Zweifelsfall kann mit einem Anruf auf der jeweiligen Polizeiinspektion zweifelsfrei geklärt werden, ob es sich um eine echte oder um eine gefälschte Vorladung handelt. Vorladungen der Polizei werden grundsätzlich per Post verschickt oder persönlich überbracht.