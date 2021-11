Achtsamer Umgang als Handlungsmaxime am Bodensee-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell findet an allen bayerischen Schulen im Oktober die „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ statt. In diesem Jahr lautete das Motto Achtsamkeit. Dass man Achtsamkeit lernen kann, das wurde am BoGy in Entspannungsübungen und -meditationen erlebt. Die Macht der guten Gefühle hilft, Stresssituationen besser zu bewältigen. Ausprobiert wurde dies vor Schulaufgaben und Leistungstests nach dem Motto „Ich weiß, dass ich’s kann!“ Gerade im Schulalltag kommt es zu vielen Begegnungen, sei es im Klassenzimmer oder in den Pausen. Und oft sind es nur die kleinen Dinge und Gesten, die darüber entscheiden, wie wir uns fühlen.

Jeden Tag rief das Umweltteam des BOGYs, genannt GreenTeam, ein anderes Nachhaltigkeitsziel als Motto des Tages aus und gab praktische Tipps, wie der Einzelne zum Erreichen der Ziele, wie Energie sparen, Klima und Wasser schützen oder achtsam mit Ressourcen umgehen, beitragen kann.

Gesund und nachhaltig leben heißt auch, auf die Ernährung zu achten und gleichzeitig unsere Ressourcen zu schonen. In den Pausen verkaufte daher das Green Team der Schule faire Produkte aus fairem Handel. Um die Verwendung von regionalen Produkten ging es bei der Herstellung von Tagliatelle. Bewusstes Einkaufen bedeutet unter anderem, Verpackungen möglichst zu vermeiden. Eine Alternative zu Plastikverpackungen sind Bienenwachstücher, deren Herstellung – das erfuhren die Schüler*innen am BoGy – sogar Spaß macht. Das gilt auch für das Upcycling von Müll: Aus Zeitungspapier wurde Geschenktaschen gebastelt und aus T-Shirts originelle Einkaufstaschen gefertigt.

Ein besonderes Highlight war und ist die Ausstellung „Friedensklima! 17 Ziele für Gerechtigkeit und Frieden“, die nach dem Ende der Gartenschau Lindau im Pausenhof des BOGYs zu sehen ist. Die Schule ist insbesondere den Mitarbeitern der Friedensräume sowie der Stadt Lindau zu Dank verpflichtet, dass diese wertvolle Ausstellung noch bis Januar an der Schule zu sehen ist.

Das Besondere der Ausstellung am BOGY ist, dass es die Schülerinnen und Schüler sind, die ihre Mitschüler durch die Ausstellung führen. Projekttutoren, die Schülersprecher und der Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus“ informierten die verschiedenen Schülergruppen zu jedem der Schwerpunkte „People, Planet, Prosperity und Peace“ und führten so lebendig und altersgemäß durch den Parcours. Eine gelungene Aktion!