Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel sind störend und gefährlich

Die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) beginnen im ersten Halbjahr diesen Jahres damit, einige Abfalleimer an den hochfrequentierten Stellen auf der Lindauer Insel gegen neue, anthrazitfarbene Standardbehälter mit Aschenbechern auszutauschen. So sollen Raucherinnen und Raucher künftig ihre Zigarettenstummel unkompliziert und sauber entsorgen können. Das teilt die Stadtverwaltung Lindau mit.

Aus demselben Grund wurden demnach bereits in den vergangenen Jahren einige der Müllbehälter auf der Lindauer Insel mit Aschenbechern ausgerüstet. In den kommenden Jahren sollen weitere Abfalleimer ausgetauscht werden.

Aufgestellt werden die neuen Mülleimer von den GTL im Rahmen des Projekts zur Vereinheitlichung der Stadtmöblierung. Von den neuen Mülleimern erhoffen sich die GTL eine Aufwertung des Stadtbildes sowie eine stärkere Nutzung durch die Raucherinnen und Raucher. Ziel des neuen Angebotes ist aber vor allem, dass weniger Zigarettenstummel einfach auf den Boden geworfen werden. Damit unterstützen die GTL den erkennbaren positiven Trend, wonach mit dem Rückgang der Zahl der Raucherinnen und Raucher auch die Zigarettenstummel auf den öffentlichen Flächen weniger werden.

Darüber hinaus können Raucherinnen und Raucher einen wertvollen Beitrag für die Umwelt leisten, wenn sie ihre Zigarettenstummel in den neuen Aschenbechern entsorgen. Denn es wird oft vergessen, dass nicht nur das Rauchen an sich schädlich ist, sondern achtlos weggeworfene Zigarettenstummel auch der Umwelt schaden.

Besonders auffallend ist die Situation im Bereich der Lindauer Insel, aber auch auf anderen vielbesuchten Plätzen und Straßen der Stadt. Hier liegen immer wieder Zigarettenstummel zwischen den Pflastersteinen auf dem Boden. Die Mitarbeiter von Stadtreinigung und Stadtgärtnerei berichten, dass sie täglich eine Vielzahl von Zigarettenstummeln auf Wegen, Wiesen und sogar auf Kinderspielplätzen aufsammeln und entsorgen müssen. Dabei haben weggeworfene Zigarettenreste ernste Folgen. So reichern sich in den Zigarettenfiltern toxische und krebserregende Stoffe in hoher Konzentration an. Auf Kinderspielplätzen kann es passieren, dass Kleinkinder beim Spielen diese Zigarettenstummel in den Mund nehmen, sich dabei verschlucken oder sogar vergiften. Durch diese giftigen Zigarettenstummel gelangen vor allem auch immer mehr Giftstoffe in die Gewässer und schädigen die darin lebenden Tierarten nachhaltig.

Darüber hinaus sind weggeworfene Zigarettenstummel eine Ordnungswidrigkeit, für die ein empfindliches Bußgeld erhoben wird.

Aus diesen Gründen bittet die Stadtverwaltung Lindau, Zigarettenstummel in den Aschenbechern an den Mülleimern zu entsorgen und das Bewusstsein für diese Problematik zu schärfen. Eine weitere Möglichkeit ist, nachhaltige und wiederverwendbare Taschenaschenbecher mit Deckel aus Metall zu benutzen. Diese können kostenlos in der Tourist-Information Lindau abgeholt werden.