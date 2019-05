Acht Kindergärten im Kreis Lindau legen als Sprach-Kita Grundstein für besseren Start in der Schule

Sprache ist einer der wichtigsten Bausteine für den Start ins Schulleben. Diese Erfahrung haben Grundschulen, Kindergärten und das Jugendamt im Kreis Lindau bereits mit dem Programm Vorkurs Deutsch des Kultusministeriums gesammelt. So ist für die Netzwerkpartner aus See und Westallgäu 2016 schnell klar gewesen: Sie wollen beim Projekt Sprach-Kitas der Bundesregierung mitmachen. Denn das fördert eine zusätzliche Sprach-Fachkraft. Acht Kitas, davon zwei aus Lindau, nutzen diese Chance. Und freuen sich, dass dieses Projekt jetzt um ein Jahr verlängert wird.

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ hieß es, als vor gut drei Jahren das Bundesfamilienministerium das Projekt Sprach-Kitas startete. Das vor dem Hintergrund, dass nach wissenschaftlichen Studien „rund jedes vierte Kind am Ende der Kita-Zeit einen sprachlichen Förderbedarf“ aufweise. Berlin beschloss, die Sprachförderung in den Kitas zu stärken: Mehrere Hundert Millionen Euro erlauben es dem Programm, mit 25 000 Euro Zuschuss pro Jahr in jeder qualifizierten Sprach-Kita eine zusätzliche halbe Fachkraft für Sprache zu beschäftigen.

Diese Chance haben acht Kitas im Kreis Lindau ergriffen, neben sechs im Westallgäu auch die beiden Lindauer Kindergärten St. Maria in Zech und Villa Engel in Aeschach. Das erfordere oftmals neues Denken und auf jeden Fall viel Engagement, wie Barbara Schmidt betont: Sie ist die offizielle Fachberaterin des Kreises für die Sprach-Kitas. „Die Kindergärten investieren viel Zeit in Fortbildung zum Thema Sprache“, schildert Schmidt. So müssten die Erzieherinnen zum Beispiel ihr eigenes „sprachliches Handeln überdenken“. Dabei soll die neue Kollegin helfen. Es gehe darum zu erkennen, wo einzelne Kinder sprachlich stehen, was sie an Hilfe benötigen. Oder auch darum, im Kita-Alltag ein spezielles Thema zu vertiefen, etwa Geschichten aus der Tierwelt mit der Farbenlehre zu verbinden.

Anmelden für das Projekt konnten sich ursprünglich nur Kitas, die bestimmte Vorgaben erfüllten wie hoher Anteil an Migrantenkinder oder an Familien, für die das Jugendamt die Kita-Beiträge bezahlt. Doch Schmidt ist überzeugt, dass auch Buben und Mädchen in anderen Kitas indirekt von der zusätzlichen Sprach-Förderung profitieren werden. Denn es nehmen zwar nur acht von landkreisweit 56 Kindertagesstätten am Projekt Sprach-Kitas teil. „Aber die zusätzlichen Fachkräfte wie auch die Erzieherinnen selbst erwerben viele neue Kompetenzen, die sie dann auch wieder weitergeben können“, ist Andreas Knöpfle überzeugt, der im Jugendamt für den Fachbereich Bildung und Betreuung zuständig ist.

Schmidt nimmt aber auch die Familien verstärkt ins Visier. „Es ist wichtig, den Eltern zu zeigen, was sie zu Hause tun können, um ihre Kinder sprachlich zu fördern.“ Denn leider sei es längst nicht mehr in jeder Familie üblich, dass die Eltern beispielsweise regelmäßig ihren Kindern Bücher vorlesen oder den Nachwuchs anregen, über Bilderbuchgeschichten zu sprechen – was den Wortschatz der Kleinen ausbauen und ihr Gefühl für Grammatik fördern würde.

Digitaler Fortschritt darf Sprache nicht gefährden

Knöpfle stimmt ihr zu: „Bei allem Verständnis für den digitalen Fortschritt“ ist er überzeugt, dass Eltern „Verantwortung tragen für die Erziehung ihrer Kinder“. Dazu gehört nach Knöpfles Ansicht auch: „Was biete ich meinem Kind neben Smartphone und Tablet?“ Kopfsguter ist bewusst: „Es wird eine Herkules-Aufgabe, dass die Digitalisierung unsere Kinder nicht überrollt.“ Eine Möglichkeit zum Gegensteuern habe der Opfenbacher Kindergarten ergriffen, schildert Schmidt: Im Eingangsbereich stehe dort ein großes Regal mit Kinderbüchern. „Und die werden fleißig gelesen und mitgenommen.“

Im Lindauer Jugendamt sind die Verantwortlichen nun froh, dass Berlin den Förderzeitraum für die Sprach-Kitas verlängert hat. Damit können unter anderem die Sprach-Fachkräfte in den acht Kindergärten bis Sommer nächsten Jahres weiterarbeiten. Wobei Weiler diese Mitarbeiterin schon jetzt unbefristet eingestellt habe, schildert Schmidt: Dort habe der Träger erkannt, wie wichtig die besondere Sprachförderung für die Kinder sei. Für den Jugendamtsleiter Kopfsguter ist nach zweieinhalb Jahren ohnehin klar: „Das ist ein ganz wichtiger Bereich.“ Und je mehr dort im Vorfeld gearbeitet werde, desto besser sei der Grundstein für die spätere Bildung.

Der Landkreis Lindau hat für seine acht Kindergärten vor wenigen Tagen das Okay für die Projektverlängerung erhalten. Das Jugendamt will dieses zusätzliche Jahr ebenfalls nutzen: „Wir werden jetzt schon mal beginnen, Bilanz zu ziehen“, etwa in Gesprächen mit den Lehrkräften der ersten Klassen. In der Hoffnung natürlich, dass die Buben und Mädchen im Kreis Lindau sprachlich fitter sind, wenn sie in die Schule kommen.