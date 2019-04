Acht Autos in Unfall verwickelt - Nach Sperrung Behinderungen auf der A96

Die Autobahn 96 ist nahe Jengen (Landkreis Ostallgäu) in Richtung München nach einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen komplett gesperrt gewesen. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren acht Autos in den Unfall am verwickelt.

Polizei und Rettungskräfte sind mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Autofahrer waren gebeten worden, eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge frei zu halten. Noch immer kommt es aufgrund des Unfalls zu Staus und Behinderungen im Berufsverkehr.