Acht Auszubildende starten bei Liebherr-Elektronik GmbH

Eine Elektronikerin und vier Elektroniker für Geräte und Systeme, zwei Industriekauffrauen und ein Fachlagerist haben am 1. September eine Ausbildung bei der Liebherr-Elektronik GmbH in Lindau begonnen. Darüber hinaus starteten drei Studierende der Duale Hochschule Baden-Württemberg und der Fachhochschule Vorarlberg ihr Studium in den Fachrichtungen Fahrzeugelektronik und Mechatronische Systeme sowie Fahrzeugelektronik und Embedded IT.

„Mit den drei Fachhochschulen in der Region verbindet uns eine lange Partnerschaft und wir freuen uns, dass dieses Jahr erstmals einer unserer Studenten an der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn beginnt“, so Christopher Reisacher, Leiter des Ausbildungszentrums laut Pressemitteilung. An ihrem ersten Tag wurden die neuen Auszubildenden und Studierenden von Geschäftsführer Jan Uhlig und Ausbildungsleiter Christopher Reisacher in ihrem neuen Lebensabschnitt herzlich willkommen geheißen.