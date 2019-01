Achberger Finanzen geben Anlass zu Besorgnis

Die Gemeinde Achberg ist seit vielen Jahren schuldenfrei. „Momentan leben wir aber von der Substanz“, stellte Bürgermeister-Stellvertreter Gerold Nuber in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Denn die Kommune könne „auf dem Laufenden nichts mehr erwirtschaften“. Schuld daran sind aus seiner Sicht die laufenden Kosten, die immer weiter steigen. Insbesondere die höheren Kosten für das Personal im Rathaus und in den Kindergärten sorgen dafür, dass im Haushalt 2019 „allenfalls eine schwarze Null“ steht, so Bürgermeister Johannes Aschauer.

Auslöser für die Diskussion im Gremium war die Vorlage der für 2019 geplanten Investitionen. Auffällig dabei sind die vergleichsweise großen Ausgabereste aus dem Vorjahr, die die derzeit im Rathaus beschäftigte Kämmerin Christine Eisele ins neue Jahr übertragen möchte. Sie sind mit knapp 1,5 Millionen Euro größer als die neu hinzu kommenden Ausgaben, die knapp 1,3 Millionen Euro betragen. Grund dafür ist vor allem das Martin-Grisar-Haus, das die Gemeinde derzeit umbauen lässt. Das frühere Seniorenheim soll künftig Platz unter anderem für eine zusätzliche Kindergarten-Gruppe und für einen Sitzungssaal bieten, den neben dem Gemeinderat künftig auch andere Gruppen aus dem Ort nutzen können. Über 900 000 Euro bereits im Haushalt 2018 eingeplante Gelder kamen aufgrund der Verzögerungen beim Umbau nicht zur Auszahlung, weshalb sie nun erneut im Haushalt 2019 auftauchen. „Derzeit geht es aber gut voran“, stellte der Bürgermeister fest.

Heizungsanlage fällt ins Gewicht

Weiterer großer Posten ist die zentrale Heizungsanlage für die Achberghalle, die Schule und den Kindergarten. 104 000 Euro übertragt Kämmerin Eisele, die im Rathaus in Esseratsweiler die Vertretung für die erkrankte Tanja Ruh übernommen hat, vom Haushalt 2018 ins neue Jahr. Insgesamt kostet die neue Anlage knapp 700 000 Euro. Doch wann der Einbau erfolgt, ist noch offen. Für 2019 plant die Kommune zunächst den Bau des Nahwärme-Verteilungsnetzes für rund 69 000 Euro. Ein zweiter großer Ausgabeposten ist die geplante Erschließung des Baugebietes „Gartenstraße“. Über 250 000 Euro sind dafür vorgesehen. Mittelfristig erwartet hier die Gemeinde aber einen Rückfluss, sobald sie die Grundstücke verkauft.

Bei den laufenden Kosten hat Eisele einen Mehrbedarf von rund 470 000 Euro errechnet. Ursache sind die steigenden Personalkosten im Rathaus, die sich aus den Gehaltssteigerungen und einer zusätzlichen Stelle in der Verwaltung ergeben. Insgesamt 68 000 Euro sind hierfür vorgesehen. Ist das Paul-Grisar-Haus fertiggestellt, soll zudem der bisherige Sitzungsraum im Rathaus zu Büros umgebaut werden – was rund 30 000 Euro kostet. Für Bekleidung, Ausstattung, Fortbildung und Wartungsarbeiten bei der Feuerwehr sind zusätzlich rund 20 000 Euro eingeplant. Und die Betreuungskosten in den Kindergärten steigen um 85 000 Euro. Planungskosten für verschiedene Bebauungspläne schlagen mit über 100 000 Euro zu Buche.

Vor diesem Hintergrund sorgten die guten Zahlen zum Haushaltsjahr 2018 nicht wirklich für zufriedene Gesichter im Gemeinderat. Noch sei der Abschluss nicht erstellt, so Eisele. Doch deute sich an, dass die Rücklagen-Entnahme mit 300 000 Euro deutlich geringer ausfalle als geplant. Denn im Haushalt 2018 waren über 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Das lag an den Verschiebungen bei den Ausgaben, aber auch an höheren Gewerbesteuer-Einnahmen. Statt der kalkulierten 1,1 Millionen konnte die Kämmerin knapp 1,4 Millionen verbuchen. Für 2019 rechnet Eisele mit einer Rücklagen-Entnahme von rund 230 000 Euro.

Ziel: mehr Gewerbeflächen

Die Gemeinde müsse ihre Einnahmen-Situation verbessern, wiederholte Bürgermeister Aschauer seine schon mehrfach geäußerte Forderung. Das sei nur möglich, wenn die Kommune weitere Gewerbeflächen ausweisen und damit Steuereinnahmen generieren könne. Drei bis vier Hektar sind seiner Meinung nach erforderlich. Dagegen sprechen Vorgaben der Landesregierung. Und auch Brigitte Hartmann aus dem Gremium äußerte sich kritisch: „Wir können doch nicht alles zubauen. Die Kommunen müssen finanziell anders ausgestattet werden“, so ihre Forderung mit Blick insbesondere auf die Kinderbetreuungskosten. „Hier müsste die Landesregierung reagieren“, so auch Bürgermeister Aschauer.

Auf Basis der Diskussion erstellt Christine Eisele in den nächsten Wochen den Achberger Haushalt für 2019. Voraussichtlich im März stehe dann der Beschluss auf der Tagesordnung des Gemeinderates, kündigte der Bürgermeister an.