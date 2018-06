Achberg lässt im Derby nichts anbrennen

Acht Spieltage sind in der Fußball-Kreisliga A2 inzwischen absolviert worden. Zeit für eine neue Zwischenbilanz. Die fällt vor allem für den SV Achberg, der von der Tabellenspitze grüßt und am nächsten Sonntag spielfrei ist, überaus erfreulich aus. Gar nicht rund läuft es hingegen für Bezirksliga-Absteiger FC Dostluk, den TSV Schlachters und vor allem den FC Friedrichshafen.

„Derbysieger, Derbysieger – hey, hey, hey!“ – unüberhörbar schallten die Freudengesänge der in grüne Trikots gekleideten Spieler um kurz vor 17 Uhr am späten Sonntagnachmittag im Waldstadion in Esseratsweiler. Soeben hatte der SV Achberg im Derby, das nach einer Stunde nur bedingt unter dem einsetzenden Dauerregen litt, die Spielvereinigung Lindau in die Schranken gewiesen. Mittendrin unter seinen Mannen: ein mehr als zufriedener SVA-Coach Josef Heim. „Dampf bis zum Schluss“ habe er von seinen Jungs gesehen. Man sei konditionell sehr gut aufgestellt, gehe über 90 Minuten ein hohes Tempo. Ein ganz dickes Lob bekam Andreas Löchle für dessen „super Zweikampfverhalten“ in der Viererkette.

Starke Offensive

Die ließ in acht Meisterschaftsspielen bislang nicht mehr als acht Gegentreffer zu. Und auch an Offensivmann Jonas Wetzel, der „wie ein junges Fohlen“ auf dem Platz agierte, zwei Tore markierte und eines vorbereitete, hatte Josef Heim seine helle Freude. Auch Trainer-Vorgänger Kevin Bosio (Heim: „Das ist ein Allrounder“), der vor Kurzem den 30. Geburtstag beging und in der neuen Saison dem Achberger Kader als Spieler zur Verfügung steht, ist ein wichtiger Garant der Erfolgswelle, auf der der SVA derzeit reitet. Geradezu mustergültig war Bosios Kopfballverlängerung im Anstoßkreis nach dem weiten Abschlag von SVA-Torwart Dennis Schupp zu Wetzel, der eiskalt vollstreckte und zum Knock-out der SpVgg Lindau nach 70 Minuten führte. So einfach, schnörkellos und schön kann Fußball auch in der Kreisliga bisweilen sein.

Auch im Lager der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz herrschte am Sonntag eitel Sonnenschein. Durch den 4:1-Erfolg beim abgeschlagenen FC Friedrichshafen hat die Mannschaft von Thomas Kristen die Abstiegsränge verlassen können. „Bei konsequenter Chancenverwertung kann das Spiel 7:0 oder 8:0 ausgehen“, bemängelte der SGM-Coach die Leistung seines Teams. Dennoch sei er zufrieden, wobei er schon auf den nächsten Gegner am kommenden Wochenende blickt. „Vom Tabellenstand des TSV Neukirch darf man sich nicht blenden lassen. Wenn die komplett sind, werden sie sich weiter oben präsentieren“, ist sich Kristen sicher. Erstaunt zeigt er sich über das bislang magere Punktekonto (fünf Zähler) des bayerischen Liga-Konkurrenten TSV Schlachters („aktuell die absolute Wundertüte“).

Die Mannschaft von Trainer Filipe Rodrigues findet noch nicht in die Spur. Allerdings zeigte sie beim 1:3 gegen die VfB U23 eine gute Leistung. Wer aber in der Tabelle hinten steht, der hat auf dem Feld auch kein Glück. Die Spieler des TSV Schlachters müssen sich das Selbstvertrauen im Training erarbeiten.