Abwasserverband präsentiert ausgeglichenen Haushalt

Der Abwasserverband Bayerischer Bodenseegemeinden hat seinen Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Mit einem Volumen von rund zwei Millionen Euro ist er ausgeglichen.

Christoph Schmieg, Kämmerer bei der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell, beschränkte sich bei der Verbandsversammlung auf eine Kurzübersicht über den Haushalt, bevor die Verbandsteilnehmer diesen einstimmig absegneten. Schmieg ist für den Haushalt das letzte Mal als Kämmerer tätig. Er wechselt im Herbst zum Markt Heimenkirch.

Der Kämmerer hielt fest, dass der Haushalt 2018 insgesamt ein Volumen von 1 995 900 Euro aufweist. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 736 000 Euro und auf den Vermögenshaushalt 1 259 900 Euro.

22 000 Euro müssen die Gemeinden in diesem Jahr dem Verwaltungshaushalt zuschießen. Diese Verbandsumlage gleicht den Bedarf im Verwaltungshaushalt aus, der durch sonstige Einnnahmen nicht gedeckelt werden kann. Die Verbandsumlage sei aber relativ stabil, sagt Schmieg. Mit 22 000 Euro liegt sie ein wenig unter dem Wert von 2017, der 22 300 Euro betrug.

Die den Vermögenshaushalt ausmachenden 1 259 900 Euro, die die Mitgliedsgemeinden als Investitionszuweisungen an die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau zahlen, fließen vor allem in eine neue Rechenanlage der Kläranlage. Anteilhaft, orientiert an ihrer Einwohnerzahl, beteiligen sich die Gemeinden. Die neue Anlage kann grobe Feststoffe aus dem Abwasser aufsammeln. „Das ist notwendig, damit die Anlage ihre Klärleistung aufrechterhält“, sagte Verbandsvorsitzender Rainer Krauß.

Eine weitere Investition der Gemeinden in Höhe von 45 000 Euro ist die Anschaffung von mobilen Messgeräten. Diese sind laut Krauß nötig, weil die Gemeinden festgestellt hätten, dass Fremdwasser in ihr Schutzwasserkanalsystem eindringt. Das sei besonders bei Starkregen der Fall. Das Mehr an Wasser fließe dann in Lindau zusammen und da „kommt das Kanalsystem an seine Grenzen“, sagte Krauß.

Krauß vermutet, dass der Grund falsch an das Kanalsystem angeschlossene Haushalte sind. Zum Beispiel, wenn jemand sein Dachrinnenwisser in das Schmutzwassersystem einleitet anstatt in das dafür vorgesehene Regenwassersystem. Mit den mobilen Messgeräten, die im Herbst angeschafft werden sollen, wolle man nun herausfinden, wo das Wasser genau herkommt.