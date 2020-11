Abwasser wird in Lindau im kommenden Jahr deutlich teurer

Die öffentliche Sitzung des GTL-Werkausschusses am kommenden Dienstag, 17. November, in der Inselhalle beginnt um 18.05 Uhr. Weitere Themen sind der Zustand der Brücken in Lindau, kurzfristige Maßnahmen auf den Lindauer Spielplätzen, die Sanierung des Hauptpumpwerks in Zech, der Bau einer Photovoltaikanlage auf dem GTL-Neubau und der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr.