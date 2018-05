„Abstiegsreifer Auftritt der Islanders“ bei den River Rats

Einen herben Rückschlag haben die EV Lindau Islanders am Freitagabend in der Qualifikationsrunde zur Eishockey-Oberliga Süd hinnehmen müssen. Beim ESC Geretsried unterlagen die Lindauer mit 3:6 (0.2, 3:2, 0:2). Vor allem im ersten und im letzten Drittel kam der Auftritt der Islanders laut Pressemitteilung einer Arbeitsverweigerung gleich.

Blutleer, zweikampfschwach und ohne Laufbereitschaft überließen die Islanders dem Achten der Bayernliga-Hauptrunde die Initiative, die dieser gerne ergriff. „Man hat schon in den ersten fünf Minuten gesehen, dass das nichts wird. Das hatte nicht mal Bayernliganiveau“, sagte der stellvertretende EVL-Vorsitzende Michael Messmer fest.

Da konnte auch nicht als Entschuldigung herhalten, dass mit Tobias Fuchs, Kai Laux und Sascha Paul drei Mann ausfielen. Geretsried trat hochmotiviert und mit viel Spielfreude an, nutzte dazu die reichlich vorhandenen Fehlpässe und Scheibenverluste der Lindauer. Diese verloren zum Beispiel in der 15. Minute den Puck hinter der eigenen Linie und gerieten durch Daniel Merls Schuss in den Winkel mit 0:1 in Rückstand.

Drei Minuten später hätte Zdenek Cech ausgleichen müssen. Der EVL-Stürmer brachte allerdings das Kunststück fertig, am leeren Tor vorbeizuschießen. Zur miserablen Lindauer Einstellung gehörten überflüssigen Strafzeiten. 19 Sekunden vor der Pause nutzte dies Ondrej Horvath, der in Überzahl ungehindert durch die Reihen der Gäste spazieren durfte.

Die kamen zwar mit Wut aus der Kabine, machten dann endlich Druck und konnten auch schnell durch einen Bauerntrick von Jeff Smith den Anschluss erzielen (23.). Doch nur eine Minute später fand sich niemand für einen Abpraller vor dem EVL-Gehäuse zuständig, den Maximilian Hüsken zum 3:1 für die Gastgeber einschoss.

In der Folge drückten die Lindauer weiter auf das Tempo und bedrängten das Tor des guten ESC-Keepers Martin Morczinietz. Aber auch dabei zeigten sie wenig Oberligareife und rannten dem Gegner ins offene Messer. Gleich vier Mann liefen nach 35 Minuten blindlings ins gegnerische Drittel und verloren die Scheibe, sodass der Gegner mit drei gegen einen kontern und erneut durch Horvath das 4:1 erzielen konnte.

Dennoch schien die Partie damit noch immer nicht entschieden zu sein. War doch die Antwort der Islanders war stark: Gleich zweimal schlugen sie nur eine Minute später in Unterzahl zu. Zunächst brachte Miroslav Jenka nach starker Vorarbeit von Florian Lüsch den Puck zum 2:4-Anschlusstreffer im Tor unter. Und 27 Sekunden danach war es Smith, der sogar auf 3:4 verkürzen konnte. Lüsch hatte sogar noch die Ausgleichsschance auf dem Schläger. Die vereitelte allerdings David Albanese, der nach dem 4:3 für Morczinietz eingewechselt wurde.

Die Gäste vom Bodensee hatten in der Folge den Moment auf ihrer Seite – machten jedoch gar nichts draus. Statt im Schlussabschnitt nachzusetzen, spielten die Islanders wieder das Alibi-Eishockey des ersten Drittels und wurden vom Bayernligisten dann noch abgeschossen. Sieben Minuten vor Schluss verloren die Lindauer wieder einmal die Scheibe hinter dem eigenen Tor, weil der Gegner engagierter war. Und sie kassierten durch Horvaths dritten Treffer das 3:5. Nur zwei Minuten später erzielten dann auch die River Rats durch Vladimir Zvonik ein Tor in Unterzahl. Den abstiegsreifen Auftritt der Islanders rundete dann Jenka ab, der sich die Peinlichkeit eines versuchten Stockstichs leistete, der zurecht eine Disziplinarstrafe nach sich zog.

ESC Geretsried - EV Lindau Islanders 6:3 (2:0, 2:3, 2:0)

Tore: 1:0 (14:53) Merl (Hölzl, Englbrecht), 2:0 (19:41) Horvath (Berger, Zvonik - PP1), 2:1 (22:12) Smith (Brunnhuber), 3:1 (23:35) Hüsken (Köhler, Horvath), 4:1 (34:05) Horvath (Berger, Zvonik), 4:2 (35:29) Jenka (SH1), 4:3 (35:56) Smith (SH1), 5:3 (52:44) Horvath (Berger, Tauber), 6:3 (54:43) Zvonik (Horvath - SH1).

Strafen: Geretsried 8 - Lindau 16+10 Disziplinar (Quaile) + 10 Disziplinar (Jenka)

Zuschauer: 363.