Gaia Trionfera, Simon Zhu, Sebastian Nowak und Cosima Soulez Lariviere werden unter den jungen Meistern sein, die beim Abschlusskonzert des Meisterkurses auftreten werden.

Das achte Internationale Violinfestival junger Meister nähert sich dem Ende. Nach dem morgigen großen Orchesterkonzert um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen findet am Freitag, 6. April, im Lindauer Forum am See um 19.30 Uhr ein letztes Violinrecital statt, das von Teilnehmern des von Prof. Krzysztof Wegrzyn geleiteten Meisterkurses gestaltet wird. Es bietet nochmals ein mitreißendes Spektrum großer Violinliteratur dargeboten von hochbegabten jungen Künstlern.

Zu hören sein wird unter anderem die 18-jährige Gaia Trionfera aus Italien. Sie nimmt zum ersten Mal am Festival teil und wird die fünf Melodien op. 35 von Sergej Prokofjew spielen. Der 16-jährige Simon Zhu wurde 2001 in Tübingen geboren und studiert seit 2017 bei Prof. Tomasz Tomaszewski an der Hochschule der Künste in Berlin. Er wird den ersten Satz von Tschaikowskys berühmtem Violinkonzert in D-Dur op. 35 interpretieren.

Auch der 24-jährige Sebastian Nowak aus Oberschlesien wird beim Abschlusskonzert die Bühne im Forum am See betreten und dabei mit den „Paganini-Variationen über ein eigenes Thema“ ein Werk des berühmten Violinpädagogen Wolfgang Marschner vorstellen, bei dem auch einst der Dozent des Meisterkurses, Prof. Wegrzyn, studierte. Den Abend eröffnen und beschließen wird die 1996 in Paris geborene Cosima Soulez Lariviere. Sie wusste übers Osterwochenende gemeinsam mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim und ihrer Interpretation des Violinkonzertes von Beethoven zu begeistern. Sie wird zunächst eine Bearbeitung für Violine von Bachs berühmter Toccata und Fuge in d-moll darbieten und mit der Sonate für Violine und Klavier von Karol Szymanowski den Abend beschließen.

Alle auftretenden Violinvirtuosinnen sind bereits Preisträger namhafter nationaler und internationaler Wettbewerbe. Am Klavier begleitet werden sie von der versierten Kammermusikpartnerin des Festivals, Natsumi Ohno.