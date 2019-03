Abschlussfeier beendet erfolgreichste Saison der Islanders

Wo die Saison offiziell begonnen hatte, hat sie nun auch ihren Abschluss gefunden: in der Lindauer Spielbank mit Nikolaus Bartl als Gastgeber. Mit der großen Abschlussfeier für die Spieler, Fans und Sponsoren der EV Lindau Islanders ist die erfolgreichste Saison in der bisherigen Vereinsgeschichte nun auch Vergangenheit.

Im Mittelpunkt – neben Feiern und Essen – stand auch dieses Mal die Versteigerung der Spielertrikots, garantiert ungewaschen und nicht künstlich aromatisiert. Dies mag einen besonderen Reiz ausüben, wenngleich nicht sehr viele Frauen mitsteigerten. Womöglich schickten sie jedoch auch nur Strohmänner vor, um an eines der durchgeschwitzten Trikots zu kommen.

Dem Ganzen voraus ging ein Dankeschön des stellvertretenden Präsidenten des EVL, Thomas Gläßer. Er ließ den Saisonverlauf noch einmal Revue passieren – mit einem vielversprechenden Start und dem tiefen Fall nach der Deutschland-Cup-Pause, dem gegen Schluss ein furioser Endspurt bis hin zum Auswärtserfolg in Holland gegen die Tilburg Trappers folgte.

Tja, und hätten die Lindauer das Glück für sich gepachtet und das Penaltyschießen im vierten und entscheidenden Spiel im Eichwald erreicht, wer weiß. Sicher ist nur, dass dieses Abschlussfest an diesem Tag nicht hätte stattfinden können, die Eismeister weiter die Eisarena beackern müssten, weil die Saison noch andauern würde. Und schlussendlich wären die Trikots noch porentiefer eingeschweißt als sie eh schon waren, oder noch sind.

Wie sein Stellvertreter, dankte auch EVL-Präsident Marc Hindelang der Mannschaft und all den Ehrenamtlichen, die sich rund um die Mannschaft wie auch den Verein engagierten. Weiter sagte Hindelang ein großes Dankeschön in Richtung von Spielertrainer Chris Stanley und der gesamten Führungsriege mit Bernd Wucher, Sascha Paul, Patrick Meier und auch dem technischen Leiter Michael Messmer. Der schlüpfte später in die Rolle des „DJ-Mesi“ und hatte die musikalische Technik unter sich. Hindelang bedauerte, dass er nicht öfters die Spiele seines EVL besuchen konnte, sein Job als Presseprecher der Frankfurter Eintracht ließ ihm da aber nicht mehr Spielraum. Umso mehr freute er sich, dass er wenigstens beim Abschluss pünktlich da sein konnte.