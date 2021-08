Abschluss der Integrationsklasse in Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 11 Nationalitäten und 11 verschiedenen Sprachen machte die diesjährige Abschlussklasse der Berufsintegrationsklasse am beruflichen Schulzentrum in Lindau ihrem Namen alle Ehre! Asylsuchende aus Eritrea, Gambia, dem Irak, dem Iran, Mali, Somalia, der Türkei, sowie MigrantInnen aus Bulgarien, Mazedonien, Rumänien und Nepal, drückten gemeinsam die Schulbank, um den Mittelschulabschluss zu erhalten und damit den Grundstein für eine Berufsausbildung zu legen. Brigitte Brombeiss, Klassenlehrerin und zusammen mit Gisela Jobst für den Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“ zuständig, zieht nach diesem Schuljahr folgendes Fazit: „Diese BIK a war eine besondere Klasse, hoch motiviert, (sogar im Online-Unterricht!), fleißig und zielstrebig. Da waren so viele Nationen in einem Klassenzimmer versammelt, mit so unterschiedlichen Ausgangssprachen, dass Deutsch für sie zur gemeinsamen Sprache der (Völker-)Verständigung wurde. Wir hatten jede Menge Arbeit, aber auch ganz viel Spaß zusammen. Ich wünsche allen viel Glück für ihren weiteren Weg.“

Vergangenen Donnerstag wurden die Zeugnisse verteilt, die Klassenbeste hatte einen Schnitt von 1,0, gefolgt von vier KlassenkameradInnen mit 1,8. „So eine Klasse hatten wir noch nie, sie waren alle unglaublich engagiert“, so Gisela Jobst.

Martina Olney vom Kreisjugendring Lindau kann das bestätigen. Die große Motivation, Lern- und Leistungsbereitschaft der Schüler machten ihr die (Schulsozial-)Arbeit leicht. Trotz Corona und dank des Engagements verschiedener Betriebe konnten die Schüler und Schülerinnen ihre Praktikumsblöcke fast vollständig absolvieren. Mit Erfolg: Fast alle AbsolventInnen haben einen Ausbildungsplatz gefunden, die Palette reicht hier vom Verkäufer über Maler, Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Kfz-Mechatroniker, Hotelfachmann, Friseurin bis hin zum Industriemechaniker. Ein Schüler besucht einen weiterführenden Sprachkurs, ein anderer wird vor seiner Ausbildung ein Jahr arbeiten, eine Schülerin strebt an einer weiterführenden Schule die Mittlere Reife an, eine Schülerin ist noch im Bewerbungsverfahren.

Die Berufsintegrationsklassen am beruflichen Schulzentrum in Lindau gibt es seit 2015. Sie führen, je nach Alphabetisierungsgrad und Kenntnisstand der deutschen Sprache, in zwei bzw. drei Jahren zum Mittelschulabschluss.