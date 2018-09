Abschied von Pfarrer Oblinger

Die Pfarreiengemeinschaft Lindau-Insel verabschiedet sich am Sonntag, 16. September, ab 10 Uhr in der Heiligen Messe im Münster, Lindau-Insel, von Pfarrer Georg Oblinger. Der Münsterchor und der Kirchenchor St. Josef begleiten den Festgottesdienst.

Anschließend sind die Gottesdienstbesucher zum Festakt in den Rokoko-Saal des Landratsamtes eingeladen.

Pfarrer Oblinger ist zum 1. September 2012 in die Pfarreiengemeinschaft Lindau-Insel gekommen. Seine Amtszeit in Lindau endet am 30. September. Oblinger wird zum 1. Oktober Rektor der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen an der Roth.