Abriss und Neubau neben der neuen Unterführung geplant

Der Bauträger IVG als Eigentümer des Gebäudes Bregenzer Straße 30 plant offensichtlich den Abriss des Gebäudes und will auf dem Grundstück ein neues Büro- und Wohnhaus errichten. Das geht aus der Tagesordnung des Lindauer Gestaltungsbeirats hervor, der sich am kommenden Freitag, 22. Februar, ab 11 Uhr mit den Plänen für den Neubau befassen wird. In der öffentlichen Sitzung, die im Rungesaal des Alten Rathauses stattfindet, geht es außerdem um die Fassadengestaltung der Gebäude auf dem sogenannten Vier-Linden-Quartier und den benachbarten Lindaupark, der – wie schon mehrfach berichtet – erweitern will. Foto: Christian Flemming