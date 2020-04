Aboverkauf startet trotz weiterer Absagen

Die Absage des Bodenseefestivals als Folge der Corona-Pandemie bedeutet für das Theater Lindau die Absage zweier weiterer Veranstaltungen: die Lesung in der Villa Lindenhof am Sonntag den 10. Mai („Judengold“ von Erich Schütz, gelesen von Mike Maas) und „Die Wand“, das Open-Air, das eigentlich am Dienstag, 26. Mai, über die Bühne hätte gehen sollte, wie das Theater in einer Pressemitteilung schreibt.

Für „Die Wand“ werde bereits ein Ersatztermin angedacht, heißt es es darin weiter, während bei der Lesung die Überlegungen in Richtung einer digitalen Lösung gehen.

Alle Veranstaltungen, die in den Monaten Mai und Juni im Theater geplant waren – auch Fremdvermietungen und die Aufführung des theaterpädagogischen Kinderclubs – sind somit abgesagt. Doch trotz der unsicheren Aussichten in die Zukunft startet das Theater Lindau am Montag,18. Mai, mit dem Aboverkauf. „Unsere Abonnenten sollten das neue Spielzeitheft am 15. oder 16. Mai im Briefkasten haben, ab 18. kann dann gebucht werden“, so die Betriebsdirektorin Rebecca Scheiner. Auch in gewohnter Weise direkt an der Theaterkasse können die Buchungen vorgenommen werden, denn die Kasse ist ab Montag, 4. Mai, wieder besetzt. Weitere Möglichkeiten für Abo-Buchungen bestehen der Pressemitteilung zufolge per Post (es gibt im hinteren Teil des Hefts nach wie vor die Karte zum Ankreuzen), per E-Mail und neuerdings auch über ein neues Tool auf der Lindauer Kulturwebseite. Der Freie Kartenvorverkauf startet bereits am 18. Juli.