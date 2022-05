Abos gibt’s ab sofort an Theaterkasse

Ab sofort können an der Theaterkasse Abonnements gezeichnet werden. Das Theater Lindau bietet endlich wieder alle gewohnten Abo-Ringe an. Weiter teilt das Theater mit, dass alle festen Abonnements und das Konzert-Abonnement aus den Jahren 2019/20 und 2020/21 in die kommende Theatersaison übernommen werden.

Buchbar sind auch die freien Abonnements mit vier oder acht Stücken. „Das Programm ist bunt und schön und soll vor allem eines – glücklich machen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf die Bühne kommen Klassiker, Masken, Oper, Tanz, Komödie, Musical, Clown Theater, Volkstheater, viel Musikalisches und viel Aktuelles. Die Eröffnung wird mit Barbara Auer und Walter Sittler gefeiert. Zu Ende geht die SpielzeitTim Fischer und einer Beziehungskomödie mit Marion Kracht.

Das Konzertprogramm klingt wieder einmal wie das „Who is who“ der Musikszene: Julia Hagen, Emmanuel Pahud, Maurice Steger, das casal Quartett, Chaarts und das Lodestar Trio geben sich im Theater Lindau die Klinke in die Hand. Auch im Jungen Theater ist für jede Altersgruppe etwas dabei, vom Insektenkrimi über den Räuber Hotzenplotz zu Alice im Wunderland. Animal Farm in englischer Sprache,.

Die Theaterkasse ist geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie Montag, Dienstag, Donnerstag auch von 15 bis 17 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt’s im Internet oder über die 24-Stunden-Hotline 01805 / 70 07 33. Karten sind außerdem erhältlich bei der Tourist-Information Lindau, im Lindaupark und bundesweit bei allen Reservix Vorverkaufsstellen.