Abijahrgang 1969 trifft sich

Ein Klassentreffen der ganz besonderen Art hat jüngst in Lindau stattgefunden: Die Abiturienten des Jahrgangs 1969, also von vor 50 Jahren, haben sich am Bodensee-Gymnasium getroffen. Nicht weniger besonders sei der Empfang der 23 Jubilare durch die neue Direktorin, Jutta Merwald, gewesen, heißt es im Eigenbericht.

Ein Empfang, wie man ihn sich herzlicher nicht hätte wünschen können, schreibt Paul Kind, einer der Ehemaligen. Nicht nur die Begrüßung mit Sekt, Getränken und Gebäck, vor allem die so engagierte und profunde Darstellung der Abläufe und Fragestellungen, mit denen ein Gymnasium der Gegenwart konfrontiert ist, stieß bei allen Beteiligten auf großes Interesse und Begeisterung.

Die Schulleiterin sei nicht müde geworden, die vielen Nachfragen der ehemaligen Abiturienten zu beantworten. Und so verging die Zeit im Flug und es waren die Ehemaligen, die kein Ende fanden und nach annähernd zwei Stunden des Schauens, Hörens und Fragens nur mit sanftem Druck zum nächsten Programmpunkt des Treffens gedrängt werden konnten.

Das Resümee: Vieles habe sich deutlich verändert, sowohl äußerlich, wie auch von den Methoden und vom Geiste her. Aber einiges war von teils belustigtem, teils von nachdenklichem Wiedererkennen geprägt. Und die Ehemaligen, wiewohl Beteiligte wie auch Produkte der berüchtigten 68er-Jahre, die seinerzeit in einen geistigen Umbruch geworfen wurden, was hat die Zeit aus ihnen gemacht? Das wurde in den nachfolgenden Stunden bei Wein und Bier in einem lauschigen Wirtsgarten und ebenfalls mit großem Engagement diskutiert.