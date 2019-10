„Aber es musste gesagt werden“

Mit langem Applaus hat sich das Publikum für die beeindruckende Inszenierung von Samuel Becketts „Warten auf Godot“ im Lindauer Stadttheater bedankt. Unter der Regie des Konstanzer Theaterintendanten Christoph Nix entwickelte sich das erfolglose Warten auf einen Erlöser als düstere, aber auch komische Parabel über die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz, die ihre Existenzberechtigung jedoch aus der Hoffnung auf eben jene Erlösung zieht.

„Warten auf Godot“ ist nicht nur ein Synonym für sinnloses Warten geworden, sondern gilt als das Paradestück des absurden Theaters. Nach zwei Weltkriegen schrieb der irische Schriftsteller Samuel Beckett diesen doppelten Einakter, in dem sich scheinbar alles wiederholt und dennoch nicht unterschiedlicher sein könnte. Die Sinnlosigkeit des Wartens steht im Vordergrund, der Schrei nach Erbarmen, verknüpft mit Hoffnung, zieht sich durch das Werk. Immer wieder erfolgt der Verweis auf Bibelstellen und die verzweifelte Frage: „Warum wurde der eine Schächer neben dem Erlöser erlöst. Und der andere nicht?“

Zwei Landstreicher Wladimir und Estragon, hervorragend gespielt von Andreas Haase und Peter Posniak, treffen sich auf einer Landstraße an einem Baum und warten auf Godot. Keiner der beiden kennt ihn, keiner weiß so genau, was er von Godot will. Fest steht nur: Wenn er kommt, wird alles besser. Bis dahin hilft nur Warten und sich die Zeit vertreiben mit Erinnerungen, Träumen, abrupt unterbrochenen Dialogfetzen. Und der Erörterung über ihren gemeinsamen Selbstmord, den sie nicht begehen. Denn das hieße ja, das Warten aufzugeben und dem Absurden zu entfliehen - das Absurde im Sinne eines menschlichen Strebens nach Sinn in einer sinnleeren Welt. Unterbrochen wird ihr Warten durch den von Odo Jergitsch überzeugend böse gespielten Landbesitzer Potzo, der seinen Diener Lucky, mitleidserregend glaubhaft dargestellt von Peter Cieslinski, herumkommandiert. Und wieder gleitet die Szene ab ins Biblische, wenn der Diener die Last freiwillig trägt und von den beiden Landstreichern in die Mitte genommen und gestützt wird.

Der zweite Akt gleicht scheinbar dem ersten und doch entwickelt sich Entscheidendes. Pozzo und Lucky sind stumm und taub. Der wiederkehrende Dialog der beiden Landstreicher: „Komm wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot“ erfährt eine Wendung. Estragon und Wladimir, in ihrer anrührenden Suche nach Nähe, beschließen. „Wir gehen“. Geben sie die Hoffnung auf? Oder brechen sie hoffnungsvoll auf? Alles bleibt offen und wie Beckett in einem Interview einmal sagte: „Es ist wurscht, ob das jemand versteht. Aber es musste gesagt werden.“

Lorenz Leander Haas als Knabe überbrachte als Botschafter Godots herrlich unschuldig die hoffnungsstiftende Auskunft, dass Godot ganz sicher morgen käme. In weiteren Rollen vollendeten Heinke Hartmann, Claudia Schiller und Claudia Knupfer mit pointierten Einlagen die Absurdität des Bühnengeschehens. Auf der spartanisch eingerichteten Bühne und dem überdimensionalen Kreidestift als Baum, der als schwingendes Pendel die nicht verrinnende Zeit und die damit einhergehende Langeweile symbolisierte, entfaltete sich dank der intensiven Bühnenpräsenz aller die doch möglicherweise zu Hoffnungen berechtigende Antwort: „Wir finden immer etwas, das uns glauben lässt, dass wir existieren.“