Ab Montag fallen die Züge nach Wangen aus

Stillstand bei der Bahn: Sämtliche Züge im württembergischen Allgäu werden ab Montag, 25. Februar, bis voraussichtlich Donnerstag, 11. April durch Busse ersetzt. Dies teilen die DB Zug-Bus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) und der Nahverkehrsverbund Bodo kurzfristig mit. Der Fahrgastverband Pro Bahn protestiert.

Betroffen sind die Züge auf den Strecken zwischen Memmingen, Aulendorf und Hergatz, zum Großteil auch bis Lindau. Die Bahn selbst nennt auf Nachfrage der Lindauer Zeitung technische Gründe für die Ausfälle. Die Triebwagen der Bauart Regio-Shuttle, die vorherrschend im Allgäu und am Bodensee zum Einsatz kommen, seien nicht mehr in ausreichender Zahl verfügbar. Laut Pressemitteilung hat die DB Zug-Bus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) vorsorglich die Wagen überprüft, dabei wurden an einigen Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Bahn arbeite mit „Hochdruck an einer Lösung“. Es fallen kurzfristig 20 Fahrzeuge aus. Normalerweise sind insgesamt 80 Wagen im Einsatz. Deshalb ist der normale Betrieb stark eingeschränkt. Die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

Laut Bahn AG fährt von Lindau aus lediglich der Regionalexpress mit Abfahrt um 7.07 Uhr auch weiterhin bis Memmingen. In umgekehrter Richtung fährt nur der Regionalexpress mit Abfahrt um 20.05 Uhr in Memmingen.

Fahrgastverband fordert Einsatz von Zügen aus anderen Regionen

Fahrgastverband Pro Bahn bezeichnet das Vorgehen als „neuen Tiefpunkt“, den Fahrgäste so nicht hinnehmen wollen. „Dass bei technischen Problemen auch mal eine ganze Reihe an Fahrzeugen gleichzeitig betroffen sein kann und dass es deswegen kurzfristig zu Einschränkungen für die Fahrgäste kommt, kann ja vorkommen und ist auch hinzunehmen“, schreibt Stefan Buhl, Landesvorsitzender von Pro Bahn, in einer Pressemitteilung. Er fordert aber, dass die Bahn schnell Ersatzfahrzeuge auftreibt, um den Schienenverkehr aufrecht zu erhalten. Das müsse bei einem Konzern möglich sein. So berichtet Pro Bahn, dass wegen Bauarbeiten für die Breisach-S-Bahn dort „zahlreiche Fahrzeuge arbeitslos herumstehen“. Die könne die Bahn jetzt im Bereich zwischen Lindau und Memmingen einsetzen, auch wenn das teurer werde als die Ersatzbusse, meint Buhl: „Wer Busse organisieren kann, sollte sich auch auf die Suche nach Zügen machen können.“

Denn für die Fahrgäste hat der Busverkehr erheblich längere Fahrtzeiten zur Folge. Auf der Strecke von Memmingen über Kißlegg nach Lindau fahren fast keine Züge mehr. Es kommt dadurch zu erheblichen Verzögerungen. Die Busfahrt von Lindau bis nach Memmingen dauert mit dem Bus laut Plan knapp zwei Stunden. Die Regionalbahn schafft die Strecke normalerweise in einer Stunde und 18 Minuten. Von Hergatz bis Wangen fährt der Bus doppelt so lange wie der Zug. Auf der Strecke von Wangen nach Kißlegg müssen die Fahrgäste 15 Minuten mehr Zeit einplanen. Fahrgäste, die von Wangen nach Leutkirch wollen, brauchen mit dem Zug zwischen 20 und 25 Minuten. Es gibt einige Busse, die es in der ähnlichen Zeit schaffen. Wer aber Beispielsweise um acht Uhr morgens diese Strecke fahren möchte, braucht in den kommenden Wochen 55 Minuten. Von Leutkirch nach Memmingen dauert es laut Busfahrplan zwischen einer Stunde und 40 Minuten. Mit dem Zug dauert die Fahrt normalerweise zwischen 23 und 30 Minuten.

Die Strecke Kißlegg nach Aulendorf wird ebenfalls nur noch mit Bussen bedient. Hier brauchen Fahrgäste doppelt so lange. Die Fahrt von Bad Waldsee nach Aulendorf mit dem Bus dauert 10 Minuten länger. Auf der Strecke zwischen Bad Waldsee und Wolfegg kommt es zu sieben Minuten Verzögerung.

Bahn und Bodo informieren im Internet über die Fahrtzeiten

Und auch in anderen Teilen der Region kommt es zu Verzögerungen: Von Schemmerberg nach Biberach wird der Zugverkehr mit Bussen verstärkt. Im Bereich der Bodenseegürtelbahn sollen die Züge regulär fahren, es kann jedoch laut Bahn zu kurzfristigen Einschränkungen und Verzögerungen kommen.

Die Fahrplantabellen des Schienenersatzverkehrs sind im Internet unter www.bodo.de abrufbar und dienen der ersten Orientierung. Die geänderten Fahrplandaten werden in den nächsten Tagen in den elektronischen Auskunftssystemen und in den Apps bereitstehen.