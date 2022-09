Ab in die Natur-Wildnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab Oktober startet die Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz mit einem neuen Angebot für Kinder:

Was? – Kinder, die es lieben, ihre Freizeit in der Natur zu verbringen, können im kreativen Spiel ihre Natur-Wahrnehmung durch verschiedenste Aktivitäten verbessern. Das gemeinsame Naturerlebnis in einer Gruppe Gleichaltriger fördert alle Sinne und sozialen Kompetenzen. Die Gruppentreffen werden von Kenneth Kurtzweg geleitet. Er hat einen Hintergrund als Pfadfinder, ist vertraut mit dem Leben in der Wildnis und den Praktiken der Ureinwohner der USA.

Wer? – Wie schon in früheren Jahren sind die Inhalte für Grundschulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren zugeschnitten.

Wann? – Das erste Kennenlernen findet am Freitag, dem 7. Oktober von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr statt. Die Treffen sind im 14-tägigen Rhythmus geplant.

Wo? – An diesem Tag werden die Kinder von Ken Kurtzweg auf der hinteren Insel Lindau im Holzpavillon des BUND bei der Skateranlage begrüßt (ehemaliges Gartenschaugelände). Weitere Treffen finden dann sowohl dort, als auch im Wald beim Trimm-Dich-Pfad statt.

Wie? – Die Anmeldung der Kinder kann per E-Mail erfolgen: lindau@bund-naturschutz.de oder telefonisch: 08382 887564.