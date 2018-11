Ab Freitagabend geht es für die Islanders wieder um Punkte

Nach der Deutschland-Cup-Pause starten die EV Lindau Islanders vom achten Tabellenplatz aus ins nächste Spielwochenende. Am Sonntag, 18. November, steht ab 18 Uhr in der Lindauer Eissportarena das Derby gegen die ERC Bulls Sonthofen an. Bereits am Freitag (ab 20 Uhr) tritt die Mannschaft bei den Löwen des EHC Waldkraiburg an. Laut Pressemitteilung kann Islanders-Headcoach Chris Stanley aus dem Vollen schöpfen.

Die Löwen konnten in der bisherigen Oberligasaison noch kein einziges Spiel für sich entscheiden und stehen daher auf dem untersten Tabellenplatz. Trotz der bisherigen Niederlagenserie sind die Waldkraiburger als Gegner nicht zu unterschätzen, wie schon das erste Aufeinandertreffen bewies.

Am 12. Oktober konnten die Lindauer beim 3:2-Heimerfolg die Löwen erst in der Overtime bezwingen. Nach der Führung vor heimischer Kulisse durch EVL-Kapitän Andreas Farny drehten Tomas Rousek und Daniel Hämmerle im Mitteldrittel zunächst die Partie. In einem Kraftakt stellte Simon Klinger im Überzahlspiel den 2:2-Ausgleich her. Anthony Calabrese in der Overtime sicherte dem EVL die zwei Punkte.

Mit demselben Ergebnis wie in Lindau unterlag Waldkraiburg auch in Landshut und Höchstadt, in Sonthofen musste man sich in der Verlängerung mit 4:5 geschlagen geben. Man darf also gespannt sein, wie der EHC Waldkraiburg die Länderspielpause für sich genutzt hat. Gestärkt durch den Kanadier Bobby Chaumont hielten die Löwen in dieser Woche noch ein Fantreffen ab, um die Motivation zu steigern und voller Elan in die zweite Hälfte zu starten. In den bisherigen Spielen haben die EV Lindau Islanders allerdings gezeigt, dass sie auch auswärts ihre Leistung abrufen und drei Punkte einfahren können.