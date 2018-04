Ab 18. Mai fahren Autos durch die Unterführung schrankenlos zur Insel

Mit Verkehrsministerin sowie hochrangigen Vertretern der Bahn AG und anderen beteiligten Behörden und Bürgern will die Stadt Lindau am 18. Mai die Unterführung Langenweg einweihen und für den Verkehr freigeben. Am Abend wird es ein zusätzliches Fest für die anwohner geben, „weil die wirklich sehr gelitten haben“, wie Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer sagt. Bis dahin ist zwar noch allerhand zu tun, so laufen derzeit die Mauerarbeiten für die Lärmschutzwände, und einzelne Rest- und Pflanzarbeiten sind auch erst hinterher möglich, doch Fußgänger, Radfahrer und Autos kommen dann schrankenlos auf die Insel. Bis dahin sollten alle Verkehrsteilnehmer noch einen Umweg um die :Unterführung machen, bittet Widmer. Denn der Weg sei angesichts fehlender Absturzsicherungen und anderer Einbauten noch gefährlich. Foto: Christian Flemming