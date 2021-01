Ab 1. Februar wieder volles Fahrplanangebot

Die neuen Corona-Schutzmaßnahmen führen auch im Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund, kurz bodo, zu Veränderungen. Unabhängig von einer möglichen Teilöffnung der Schulen und Kitas werden die Verkehrsunternehmen im bodo ab Montag, 1. Februar wieder das volle Fahrplanangebot (Schulfahrplan) anbieten.

Februar-Schülermonatskarten können bis zum 29. Januar in den Schulsekretariaten zurückgegeben werden. Neu ist: eine Wiederausgabe ist möglich bis zum Stichtag 10. Februar.

Bund und Länder haben neue Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen, die bis zum 15. Februar gelten. Eine frühere Öffnung von Schulen und Kitas ist möglich, jedoch abhängig vom Infektionsgeschehen der kommenden Tage, wie es in einer bodo-Mitteilung heißt. Unabhängig einer Entscheidung für oder gegen Schulöffnungen wird der Fahrplan ab Montag, 1. Februar, verbundweit auf den sogenannten Schulfahrplan umgestellt. Somit werde wieder das volle Angebot gefahren. Einzige Ausnahme: Es verkehren keine zusätzlichen Schülerverstärker-Kurse. Vereinzelte Einschränkungen und Besonderheiten, zum Beispiel in den Stadtverkehren oder bei Abend-/Nachtlinien, sind abrufbar unter bodo.de im Seitenbereich Aktuelles.

„Mit der Umstellung auf den Schulfahrplan schaffen wir Platz und Entspannung in den Bussen und Bahnen für alle jene, die Ihre Tätigkeiten vor Ort in den Arbeitsstätten erledigen und nicht auf ein Home Office zurückgreifen können“, so bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler.

Präsenzunterricht in den Schulen ist möglich, aber nicht sicher. Deshalb wird für den Monat Februar ein darauf angepasster Rückgabe-Prozess möglich gemacht. Demnach können Eltern die Februar-Schülermonatskarten bei den Schulsekretariaten zurückgeben, zum Beispiel per Einwurf in den Schulbriefkasten vor Ort. Sollte eine Schulöffnung ab dem 15. Februar beschlossen werden, können die zurückgegeben Februarkarten von den Schulsekretariaten wieder herausgegeben werden. Dafür sollten Eltern bis zum Stichtag 10. Februar 2021 bei ihren Schulen die Wiederausgabe anfordern, heißt es in der bodo-Mitteilung.