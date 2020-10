A96 wegen Unfall voll gesperrt

Am Donnerstagnachmittag ist es zu einer Vollsperrung der A 96 in Fahrtrichtung Lindau gekommen. Die Ursache hierfür war eine 69-jährige Autofahrerin, die offenbar kurz nicht aufgepasst hatte. Da sie etwas im Wagen suchte, geriet sie nach rechts in die Leitplanke und riss das Lenkrad anschließend herum, fuhr quer über die Fahrbahn, prallte schließlich in die Mittelleitplanke und kam auf der rechten Spur zum Stehen. Die Dame kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Lindau. Nachdem ihr Wagen abgeschleppt wurde und die Fahrbahn wieder frei war, wurde die Vollsperrung aufgehoben.