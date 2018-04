A-Capella-Töne auf der Insel

Stefan Nerf und sein über die Grenzen Augsburgs hinaus bekannter Kammerchor Choro d’Arte konzertieren am morgigen Samstag ab 17 Uhr im schönen Ambiente des Münsters Unserer Lieben Frau mit klangvoller Chormusik. Das Programm heißt „Hear my prayer“ (deutsch: „Höre meine Gebete“).

Neben Werken der Renaissance und ausgewählten Spirituals bringt der Kammerchor bei diesem Konzert auch zeitgenössische Chorliteratur nordischer Komponisten zu Gehör. Die ausgewählten Stücke berühren allesamt durch ihren emotionalen Charakter und laden das Publikum zum Innehalten und Genießen ein, heißt es in der Ankündigung.

Es erklingen unter anderem Werke von Giovanni Perluigi da Palestrina und Vincenzo Pellegrini bis hin zu Moses Hogan, Benjamin Britten und Ēriks Ešenvalds. Aus der Feder von Benny Andersson stammt das ergreifende, schwedische Lied „Vilar glad i din famn“ („Ich ruhe glücklich in deinen Armen“). Es wurde 2010 zur Vermählung von Prinzessin Viktoria und Prinz Daniel komponiert und bewegt die Zuhörer seither immer wieder.

Aus dem Kammerchor St. Anton entstand 1993 der Choro d’Arte mit seinen derzeit zirka 40 Sängern. In intensiven und regelmäßigen Probephasen wird bedeutende Literatur im A-cappella-Bereich sowie in der Chor-Orchestermusik erarbeitet. Kontinuierlich erweitert der Chor sein umfangreiches Repertoire sowohl im kirchenmusikalischen als auch im weltlichen Bereich und ist stets offen für Neues.

Dirigent Stefan Nerf studierte am Mozarteum Salzburg Kirchenmusik mit dem Schwerpunkt Chorleitung. Seine Ausbildung zum A-Kirchenmusiker beendete er 1992 mit Auszeichnung und ist seither als hauptamtlicher Chordirektor in St. Anton Augsburg tätig. Besonders am Herzen liegt ihm, die Sänger und vor allem auch die Kinder für die Chormusik zu begeistern. Stefan Nerf leitet in St. Anton den Choro d`Arte, die Chorgemeinschaft, den Jugendchor und drei Kinderchorgruppen und ist zugleich als Dozent für die Ausbildung junger Nachwuchsdirigent für die Diözese Augsburg tätig. Als Partner der Chöre fungieren Orchester wie die Prager Philharmoniker, La Banda und Mitglieder der Augsburger Philharmoniker.

Der Eintritt ist zu dem Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.