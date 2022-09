A 96 wird zeitweise gesperrt

Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern, Außenstelle Kempten, führt eine routinemäßige Hauptprüfung am Pylon der Talbrücke „Obere Argen“ durch. Zeitgleich sind Arbeiten am Funkmast auf dem Brückenpylon zu erledigen. Daher kommt es zur zeitweisen Sperrung der Autobahn 96 zwischen Lindau und München, teilt die Autobahn GmbH in einem Schreiben mit.

Im Zuge dieser Arbeiten wird der Verkehr in der Nacht von Mittwoch, 28. September, ab 22 Uhr bis Donnerstag, 29. September, um 5 Uhr in Fahrtrichtung München an der Behelfsumfahrt nördlich der Anschlussstelle Weißensberg ausgeleitet. Der ausgeleitete Verkehr wird über die Bedarfsumleitungsstrecke U7 zur Anschlussstelle Wangen-West geführt. In der zweiten Nacht von Donnerstag, 29. September, ab 22 Uhr bis Freitag, 30. September, um 5 Uhr wird der Verkehr der A 96 in Fahrtrichtung Lindau an der Anschlussstelle Wangen-West ausgeleitet. Der ausgeleitete Verkehr wird über die Bedarfsumleitungsstrecke U16 zur Anschlussstelle Weißensberg geführt.

Um während der nächtlichen Ausleitung sicherzustellen, dass sich keine Fahrzeuge im gesperrten Streckenabschnitt befinden, wird der Parkplatz „Ettensweiler“ in Fahrtrichtung Lindau am Donnerstag, 29. September, ab circa 14 Uhr gesperrt.