98-Jähriger nutzt Aktenkoffer als Sitzerhöhung

Eine Zeugin hat am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr der Polizeiinspektion Lindau telefonisch mitgeteilt, dass ein Fahrer eines Leicht-KfZ im Herbergsweg gegen den Randstein gefahren sei. Beim Eintreffen einer Streife der Lindauer Polizeiinspektion trafen dann einen 98-jährigen Mann als Fahrer des Fahrzeuges an. Bei der genaueren Überprüfung seines Fahrzeuges bemerkten sie laut Polizeibericht, dass er einen Aktenkoffer als Sitzerhöhung benutzte. Die Beamten wiesen den Mann auf die Unzulässigkeit hin und entfernten den Koffer. Daraufhin gab der Mann an, so nicht mehr fahren zu können. Aufgrund seines allgemeinen gesundheitlichen Zustandes untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt.