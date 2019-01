„Das mache ich nicht noch einmal“, sagt Irmgard Stober angesichts des Rummels, der um sie herrscht und präzisiert auf fragenden Blick ihres Gegenübers: „95 werde ich nicht noch einmal!“ Dabei macht sie gar nicht den Eindruck, als ob sie bereits dieses hohe Alter erreicht hat.

Aber um sie herum ist tatsächlich viel Betrieb im Restaurant der Schönbühlresidenz, in der sie seit sechs Jahren lebt. Eine ganze Reihe Mitbewohner nehmen an der langen Tafel Platz und genießen die selbstgemachten Kuchen, die Sohn Reinhold und seine Frau aus dem schweizerischen Herisau mitgebracht haben. Neben dem Kuchen hatten sie auch das Geburtstagskind mitgebracht, denn Irmgard hatte am Tag vor ihrem eigentlichen Geburtstag schon mit den beiden Söhnen und deren Familien, bestehend aus sechs Enkeln und vier Urenkeln, gefeiert. Nun war also die Hausgemeinschaft dran sowie Bürgermeister Karl Schober als offizieller Gratulant, dessen Namensähnlichkeit erheiternd für beide war.

Lesen ist die Hauptbeschäftigung

Der erfährt von ihr, dass sie vor gut sechs Jahren mit einer Freundin die Bodenseeregion abgefahren hat auf der Suche nach einem Domizil. Denn nach 55 Jahren im Saarland wollte sie näher bei einem ihrer Söhne leben und der lebt nun mal in Herisau. Wie Stobers Mann, „mit dem ich 67 Jahre sehr, sehr glücklich verheiratet war“, ist auch er Arzt, ebenso sein älterer Bruder.

Geboren ist das Geburtstagskind aber nicht im Saarland, sondern in Naumburg an der Saale. Da legt sie schon Wert drauf, schon allein, weil in Naumburg ihrer Überzeugung nach der weltweit schönste Dom steht. Da Karl Schober noch nie in Naumburg war, erzählt sie ihm auch gleich Naumburgs Geschichte und die Einzigartigkeiten des Gotteshauses. Doch lebt sie nicht in der Vergangenheit, wie das manche Ältere gerne tun, sondern lebt sehr bewusst im Jetzt. Allerdings nutzt sie die Möglichkeit, mit dem Kleinbus nach Lindau reinzufahren, sehr selten, zu Fuß fühle sie sich mittlerweile doch sehr unsicher.

So liegt es an ihrem Sohn, sie immer wieder mal mitzunehmen. Auf diese Weise hat sie schon fast das ganze Repertoire der Marionettenoper gesehen und bewundert. „Aber der Schwanensee fehlt mir noch, auf den freue ich mich schon sehr“, gesteht sie, wobei ihr einfällt, dass sie auch das Weiße Rössl noch nicht gesehen hat. Und im Frühjahr gibt es ja schon die nächste Premiere mit dem Brandner Kaspar, also da hat sie schon noch einiges vor. Bis dahin werde sie noch viel lesen, das sei so ihre Hauptbeschäftigung.

So lag es nahe, dass in der Kaffeerunde eine kleine Lesung stattfand, eine Liebesgeschichte von Siegfried Lenz, die ob ihrer Überzogenheit zum Schmunzeln anregte. Da hatte sich der Rummel auch schon beruhigt. Trotzdem, 95 will sie nicht noch einmal werden „und 100 schon gar nicht“. Nun, wenn sie so fit bleibt, wird sie auch das locker überstehen.