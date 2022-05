82-Jähriger kommt abends nicht nach Hause - Familie findet Senior bei Autowrack

Ein 82-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Alberschwende in Vorarlberg verletzt worden. Der Mann war laut österreichischer Polizei am Donnerstag mit seinem Auto unterwegs. Am Abend kam er nicht nach Hause. Familienmitglieder sorgten sich und suchten nach dem Vermissten.

Dabei fanden sie eine Fahrspur auf einer Wiese am Straßenrand. Sie folgten der Spur und fanden das Auto des Vermissten. Das Fahrzeug war laut Polizeibericht vorher seitlich gegen Bäume am Waldrand geprallt.

Der 82-Jährige lag außerhalb des Fahrzeugs mit Gesichtsverletzungen in steilem, waldigen Gelände. Nur einige kleine Bäume verhinderten seinen weiteren Absturz in die Tiefe. Die Feuerwehr Alberschwende und die Bergrettung Hittisau retteten den Verletzten und sicherten das Auto gegen einen weiteren Absturz. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.