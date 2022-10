82-Jähriger hält Teich für Boden und fällt hinein – Einsatzkräfte befreien unterkühlten Mann

Ein 82-jähriger Mann fiel am Sonntagnachmittag in einen Teich im Lindenhofpark. Polizei und Rettungsdienst mussten ihn befreien, er war unterkühlt.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr. „Als er an einen Teich kam, der mit sogenannten Wasserlinsen bedeckt ist, ging er davon aus, dass es sich um eine Betonoberfläche handele und er darüber gehen könne“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Dem war nicht so, der Mann stürzte in den Teich.

Polizei sperrt Teich ab

Rettungsdienst und Polizei befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. Er erlitt eine leichte Unterkühlung, schwer verletzt wurde er zum Glück nicht. Die Polizei sperrte den Teich dann mit rot-weißen Flatterleinen ab, um weitere unfreiwillige Badeaktionen zu vermeiden.