82-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Sturz am Kopf

Entwarnung in Blaustein: Wegen einer schriftlichen Bombendrohung ist es am Freitagvormittag gegen 10 Uhr rund um das Sparkassen-Gebäude zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Beamten hätten nach einer Durchsuchung des betroffenen Gebäudes aber nichts Verdächtiges gefunden und seien inzwischen wieder abgerückt, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage. Die Suche nach dem Täter läuft aber weiter.

Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen des Einsatzes sollen folgen, so der Polizeisprecher.