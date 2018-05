81-Jähriger fährt durch Gartenhäuschen und stoppt an Hauswand

Er wollte eigentlich nur parken. Doch dann ist er durch ein Gartenhäuschen gefahren und gegen eine Hauswand geprallt: Ein 81-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch in Feldkirch-Tosters in Voraarlberg die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, hinterließ jede Menge Sachschaden, bleib aber zum Glück unverletzt. Das teilt die Polizeiinspektion Feldkirch mit.

Der alte Mann wollte sein Auto hinter einem Wohnhaus in Feldkirch-Tosters abstellen. Als er über eine leicht abfällige Wiese fuhr, verlor er laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr durch ein hölzernes Gartenhäuschen, dann über eine steil abfallende Böschung und kam anschließend an der Hausfassade des Nachbarhauses zum stehen. Dabei wurde niemand verletzt, das Gartenhäuschen sowie die Hausfassade wurden allerdings stark beschädigt. Auch am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Der Abschleppdienst barg das Fahrzeug mit Unterstützung der Feuerwehr Tosters aus dem unzugänglichen Gelände.