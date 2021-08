80er-Jahre-Ikonen singen im Casinopark

Zwei Ikonen der 80er-Jahre stehen am Freitag, 20. August, in Lindau auf der Open-Air-Bühne vor der Lindauer Spielbank. Axel Herrig, Star der Wiener Volksoper und Protagonist des Kult-Musicals „Rock me Amadeus“, trifft als Falco einen anderen Superstar: Freddie Mercury alias Sascha Lien, Hauptdarsteller von „We Will Rock You“.

Die Show „Falco meets Mercury“ mit einer Live-Rockband und der Dance-Company vereint laut Pressemitteilung des Kulturamts die legendäre Musik der Megastars Falco und Freddie Mercury. Die beiden Darsteller seien sich nach einem Auftritt begegnet und die Idee, gemeinsam eine Show mit den Höhepunkten der beiden Musicals zu arrangieren, aus einer Laune heraus entstanden. Ein Jahr darauf folgte ein aufwändiges Projekt und mehrmonatige ausverkaufte Tourneen durch Deutschland und Österreich.

Die Veranstaltung mit Blick auf See und Berge präsentieren die Bayerische Spielbank Lindau und das Lindauer Kulturamt.