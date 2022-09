80 Stellplätzen im Parkhaus Inselhalle

Die Stadt Lindau wird auch dieses Jahr wieder maximal 80 Dauerparkkarten für Stellplätze im Parkhaus Inselhalle (P4) zur Verfügung stellen. Dieses Angebot ist begrenzt auf die Monate zwischen Oktober 2022 und März 2023. Eine Dauerparkkarte kostet wieder 100 Euro im Monat. Hierzu muss ein Vertrag mit der Stadt Lindau geschlossen werden.

Es wird keine fest zugewiesenen Stellplätze geben. Die angemieteten Stellplätze werden jedoch aus der Zählung der Parkstandanzeige herausgenommen, so dass stets ein freier Stellplatz vorhanden sein wird. Interessentinnen und Interessenten können sich per Mail an verkehr@lindau.de um einen Stellplatz bewerben. Fragen dazu beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regiebetriebes Parkraumbewirtschaftung unter der Telefonnummer 08382/918-311.