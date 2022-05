80 kleine Turner sind Löwenstark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren ohne Turnabzeichen war es endlich wieder so weit: Die vier- bis sechsjährigen Turnkinder des TV Reutin durften endlich wieder das Kinderturnabzeichen „Löwenstark“ ablegen. Aus 36 Übungsformen absolvierten die Kinder in insgesamt zwölf Fähigkeits- und Fertigkeitsbereichen unterschiedliche Übungen.

Die Übungsleiterinnen Renate Schemm, Barbara Badura-Decker und ihre zahlreichen Helferinnen hatten dafür einige Wochen lang sehr fleißig in den drei Kinderturngruppen trainiert. Die beiden erfahrenen Übungsleiterinnen hatten einen Parcours für die Kinder vorbereitet, an denen an verschiedenen Stationen geturnt werden konnte. Hier wurden nicht etwa schwierige Übungen aus dem Leistungsturnen gefordert, sondern Bereiche wie Gleichgewicht, Stütz-Gespür, Ballgefühl, Geschick, Spannung, Reaktion und einiges andere geschult.

Sinn des Parcours sollte nicht nur der Spaß an der Bewegung sein, sondern auch die Selbständigkeit und das Selbstvertrauen der Kinder fördern. Er soll den Kindern eine vielfältige Bewegungserfahrung ermöglichen und ist daher nicht nur für Sportvereine, sondern auch für Schulen und Kindergärten geeignet. Auch wenn durch den coronabedingten Ausfall vieler Turnstunden inzwischen jede Turnstunde ein kleines Fest für die Kinder ist, so war es doch ein ganz besonderes Erlebnis im Alltag der Kleinen Sportler.

Entsprechend waren die rund 80 Kinder dann auch mit Feuereifer dabei und motivierten sich selber zu Höchstleistungen, ohne dabei den ungetrübten Spaß an der Bewegung zu verlieren. Freudestrahlend bekamen schließlich alle teilnehmenden Mädchen und Jungen nach dem Absolvieren des Parcours eine entsprechende Urkunde und einen „löwenSTARK“ Button ausgehändigt, den sie nun mit Stolz tragen können. Dass die Teilnahme an den Prüfungen auch aus Kindersicht ein voller Erfolg war, zeigten die Kinder im Anschluss, als sie gemeinsam strahlend und enthusiastisch riefen: „wir sind alle löwenstark!“