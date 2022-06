80-Jährige verliert Kontrolle über Auto

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kemptener Straße hat eine 80-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 16 Uhr die Kontrolle über ihren Mercedes E-Klasse verloren – vermutlich aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen, wie die Polizei schreibt. Ihr Auto prallte gegen einen auf dem Parkplatz an der Nordseite abgestellten VW Golf Cabrio. Dieser wurde dabei noch einen halben Meter nach vorne gegen die Parkplatzbegrenzung geschoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 80-Jährige zeitlich und örtlich nicht orientiert war. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Frau leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von geschätzten 17 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.