80-Jährige streift in der Kemptener Straße Auto und flüchtet

Eine 35-jährige Frau aus Lindau hat am Montag gegen 13 Uhr bei der Polizei Lindau Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Die Unfallflüchtige kann aber schnell ausgemacht werden.

Nach ihren Angaben hielt sie in der Kemptener Straße an, als ein blauer Honda an ihrem Auto vorbeifuhr und diesen streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Fahrerin des Honda einfach weiter. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall laut Polizeiangaben und konnte sich das Kennzeichen des Hondas notieren. Dadurch konnte die Unfallverursacherin, eine 80-jährige Frau aus Lindenberg, ermittelt werden. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, so die Polizei in ihrem Bericht.