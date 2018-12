80-Jähriger wird schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Fußgänger ist es am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf der Schönauer Straße im Bereich der Feuerwehrwache gekommen. Ein 80-jähriger Mann mit Gehstock überquerte die Fahrbahn. Hierbei benutzte er nicht die in unmittelbarer Nähe befindliche Ampel. Die stadteinwärts fahrende 23-jährige Autofahrerin übersah den Mann und fuhr ihn an. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger am Kopf schwer verletzt und blieb auf der Straße liegen. Er wurde ins Krankenhaus Lindau verbracht. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen.