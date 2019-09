80-jähriger Deutscher stürzt auf dem Lechweg in den Tod

Tödliches Unglück in Vorarlberg: Der Senior stürzte 30 Meter in die Tiefe und konnte nur noch tot geborgen werden. Wie die österreichische Polizei am Dienstagabend mitteilte, war der Wanderer aus Deutschland allein auf dem Lechwanderweg in Richtung Zugertal unterwegs. Auf höhe des Golfplatzes Zug sei der Mann ausgerutscht und über steiles Gelände abgestürzt. Dabei zog sich der Mann laut Polizei tödliche Kopfverletzungen zu. Eine nachfolgende Wanderin alarmierte noch die Rettungskräfte, die jedoch nichts mehr für den Verunglückten tun konnten.