8:0 – EV Lindau fegt Sonthofen vom Eis

Für klare Verhältnisse haben die EV Lindau Islanders bei ihrem Heimspiel in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga Süd am Freitagabend gesorgt: Mit 8:0 (1:0, 5:0, 2:0) schickte die Mannschaft von EVL-Spielertrainer Chris Stanley den Derbygegner ERC Bulls Sonthofen vom Eis. Durch die zeitgleiche Niederlage des Höchstadter EC zu Hause gegen den EV Landshut vergrößerten die Lindauer im Fernduell um Play-off-Platz acht vor dem Sonntagsspiel in Regensburg den Abstand zu den Mittelfranken auf sechs Punkte. Ausschlaggebend für den Kantersieg der Islanders vor 550 Zuschauern in der Eissportarena im Eichwald war der mittlere Spielabschnitt. Hier machte der EVL, nach der frühen 1:0-Führung von Jan Hammerbauer (5.), binnen zehn Spielminuten das halbe Dutzend voll.

Den Torreigen nach der ersten Drittelpause eröffnete Simon Klingler (25.), der das Zuspiel von Dominik Ochmann zum 2:0 verwertete. Vier Minuten später fiel das 3:0, Ergebnis einer schwedischen Co-Produktion von Fredrik Widen und den Torschützen Viktor Lennartsson. Ein Doppelschlag von EVL-Kapitän Andreas Farny (31./32.) und Chris Stanley, der den Schuss von Widen abfälschte (35.) – fertig war das 6:0. Matteo Miller netzte im Schlussdrittel mit seinem ersten Saisontreffer zum 7:0 für Lindau ein (42.). Den 8:0-Endstand besorgte Lennartsson mit seinem dritten Treffer des Abends.