79-Jähriger verursacht zwei Unfälle

Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Montag in Lindau innerhalb von eineinhalb Stunde gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Am Montagvormittag gegen 7.30 Uhr baute er auf der Schulstraße einen Auffahrunfall. Eine 49-jährige Radfahrerin hielt verkehrsbedingt an einer Einmündung an und der 79-Jährige fuhr ihr auf den Kinderanhänger hinten auf. Die im Kinderanhänger sitzende neunjährige Tochter sowie die Mutter wurden beim dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen mit der Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bregenz.

Genau eineinhalb Stunden später verursachte derselbe Mann erneut einen Verkehrsunfall. Dieses Mal übersah er auf der Kolpingstraße einen vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Autoahrer. Verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand. Es entstand aber ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro. Beide Unfälle wurden polizeilich aufgenommen.